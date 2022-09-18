Çin’in ilk Mars keşif görevinin sonuçları yayınlandı

Yeni Akit Ankara

İniş alanında dağılmış içbükey koniler, bariyer çarpma kraterleri ve hendekler gibi tipik yer şekilleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarla, söz konusu yer şekillerinin oluşumu ile su aktiviteleri arasındaki önemli bağlantı ortaya çıkarıldı.

Kamera görüntüleri ve spektral veriler sayesinde, iniş alanının yakınındaki plaket şeklinde sert kabuklu kayalarda sulu mineraller bulundu. İniş alanında 1 milyar yıldan beri büyük miktarda sıvı su aktivitesi olduğu kanıtlandı.

Öte yandan kamera görüntüleri ve gezicinin hareket izleri, iniş alanındaki toprağın su aktivitesi ile ilgili ve kum erozyonu yaşayan güçlü basınç dayanımına ve düşük sürünme parametrelerine sahip olduğuna işaret etti.

Son çalışmalar, Mars’ta kum fırtınası ve su aktivitelerinin jeplojik evrim ve çevresel değişimler üzerindeki etkisini ortaya koydu ve Mars Ütopya Ovası’nda bir okyanus olduğu varsayımına güçlü destek sağladı. İlgili çalışmalar "Nature Astronomy", "Nature Geoscience", "Science Advances" ve "Çin Bilimi" gibi yurt içi ve yurt dışındaki akademik dergilerde yayınlandı.