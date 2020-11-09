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Aktüel Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2 bin yıllık ahıra ait kalıntılar bulundu
Aktüel

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2 bin yıllık ahıra ait kalıntılar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:28:56 -
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2 bin yıllık ahıra ait kalıntılar bulundu

ANKARA (AA) - Çinli arkeologlar, ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2 bin yıllık ahıra ait kalıntıları gün ışığına çıkardı.

Xinhua'daki haberde, Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Bölgesel Araştırma Enstitüsü ve Sun Yat-sen Üniversitesinin ortak yürüttüğü kazılarda bulunan 170 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki 2 bin yıllık ahırın, Batı Han Hanedanlığı döneminde bir sınır kasabasında yer aldığı belirtildi.

Kazı ekibinin başkanı Liu Yang, yapının tabanında havalandırma ve nemi önlemek için yapılmış 16 oluğun bulunduğunu, duvarları inşa etmek için böcek ve neme dayanıklı çam ağacının kullanıldığını kaydetti.

Yang, ahırın o dönemin düzen ve yerleşim planınına ait görsel materyaller sunduğunu da bildirdi.


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