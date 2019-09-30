Çin'in 'hipersonik seyir füzesi' ifşa oldu!

South China Morning Post’un haberine göre uzmanlar görüntüdeki füze tasarımının ordu envanterinde olmadığını belirttiler.

Klip, sıradışı tasarıma sahip tanımlanamayan bir füzenin, bir fırlatıcı kamyondan ateşlendiği görüldüğü iki saniyelik bir sahne içeriyordu. Bununla birlikte değiştirilen sürümde sahne, çöl ortamında iki ayrı füze fırlatmasının görüntüleri ile değiştirildi.

Videoda füzenin ince sırt kanatçıkları, katlanabilir kuyruk kanatçıkları ve ilave itici gazlar görülüyor. İsminin yayınlanmasını istemeyen uzmana göre bunlar füzenin uzun menzile ses üstü hızlarda uçmak için tasarlandığını gösteriyor. Uzman yeni füzenin muhtemelen 1000 kilometreden daha uzun menzilli olduğunu belirtti.

Çin Ordusu halihazırda 1500 km’den daha uzun menzilli subsonik seyir füzesi olan Changjian-10’u operasyonel olarak kullanıyor.

Çin seyir füzelerin dışında planör biçiminde başlık taşıyan Dongfeng-17 (DF-17) gibi dış atmosferde 5 mach sürate çıkabilen, füze savunma sistemlerini atlatması amaçlanan füzeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Uzman DF-17’deki planör biçimindeki başlık teknolojisinin farklı füze [seyir füzesi] teknolojilerinde de kullanılabileceğini belirtti.

Birçok silah sisteminin Salı günü gerçekleştirilecek geçit töreninde ilk kez sergileneceği belirtiliyor