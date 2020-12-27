Çin'in ABD'yi geçeceği tarihi açıkladılar

İngiliz Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna göre, Çin Halk Cumhuriyeti ise ABD ekonomisini beklenenden beş yıl önce 2028'de geçerek “dünyanın en büyük ekonomisi” olacak.

Buna gerekçe olarak da koronavirüsün ABD'yi Çin'den daha fazla olumsuz etkilemesi gösteriliyor.

Hindistan'ın ise 2030 yılında üçüncü sıraya çıkması bekleniyor.

Raporda Çin'in ekonomik büyümesinin 2021'den 2025'e kadar ortalama yüzde 5,7 ve 2026-2030 döneminde yüzde 4,5 oranında olacağı öngörülüyor.

Çin, koronavirüs salgınında ilk etkilenen ülke oldu ancak hükümet verilerine göre hızla toparlandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, geçen ay, hükümetinin 15 yıl içinde "modern sosyalizme" ulaşmayı hedefleyen yeni Beş Yıllık Planı kapsamında ekonomisinin 2035 yılına kadar ikiye katlanmasının "tamamen mümkün" olduğunu söylemişti.

Salgında Çin'de 4 bin 770 kişi ve ABD'de 340 bine yakın kişi hayatını kaybetti.