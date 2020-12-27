  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çin'in ABD'yi geçeceği tarihi açıkladılar
Ekonomi

Çin'in ABD'yi geçeceği tarihi açıkladılar

CEBR raporuna göre ABD on yıllardır elinde bulundurduğu birinciliği 2028'de Çin'e kaptıracak.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 04:06:00 -
Çin'in ABD'yi geçeceği tarihi açıkladılar

İngiliz Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna göre, Çin Halk Cumhuriyeti ise ABD ekonomisini beklenenden beş yıl önce 2028'de geçerek “dünyanın en büyük ekonomisi” olacak. 

Buna gerekçe olarak da koronavirüsün ABD'yi Çin'den daha fazla olumsuz etkilemesi gösteriliyor.

Hindistan'ın ise 2030 yılında üçüncü sıraya çıkması bekleniyor.

Raporda Çin'in ekonomik büyümesinin 2021'den 2025'e kadar ortalama yüzde 5,7 ve 2026-2030 döneminde yüzde 4,5 oranında olacağı öngörülüyor.

Çin, koronavirüs salgınında ilk etkilenen ülke oldu ancak hükümet verilerine göre hızla toparlandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, geçen ay, hükümetinin 15 yıl içinde "modern sosyalizme" ulaşmayı hedefleyen yeni Beş Yıllık Planı kapsamında ekonomisinin 2035 yılına kadar ikiye katlanmasının "tamamen mümkün" olduğunu söylemişti.

Salgında Çin'de 4 bin 770 kişi ve ABD'de 340 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti
Dünya

Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mah..
Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
Gündem

Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Ankara’da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ort..
ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!
Medya

ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!

Türkiye'deki yabancı yatırımların geri çekildiğini öne süren Cumhuriyet Gazetesi, asıl kuyruk acısını manşetinden yayınladığı 'Katar ABD'yi ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay