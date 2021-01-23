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Dünya Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi
Dünya

Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi

Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:31:00 -
Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 8 "Xian H-6" tipi bombardıman ve 4 "Shenyang J-16" tipi uçağın, güneybatıdan hava sahasına girdiği belirtildi.

İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçaklarına telsizle uyarı yapıldı.

Bir günde bu kadar sayıda Çin savaş uçağının hava savunma sahasına girmesinin "alışılmadık" olduğu ifade edildi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini ÇinCumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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