Çin'i zora sokacak iddia! Belgeler sızdırıldı

İngiliz The Telegraph'ın haberine göre, EcoHealth Alliance ile ABD hükümeti fon sağlayıcıları arasında geçen yazışmalar, Wuhan'daki bilim insanlarının, Kovid-19'un en yakın akrabasının bulunduğu ülke olan Laos'ta yaşayan yüksek riskli yarasa türlerinin, viral örneklerini incelediğini ortaya koydu.

Eylül ayında araştırmacılar Laos'ta, genomunun yüzde 96,8'ini Sars-CoV-2 ile paylaşan Banal-52 adlı bir viral varyant keşfetti. Bu keşif, pandeminin laboratuvar sızıntısı yerine doğal bir yayılma olayından kaynaklandığı iddialarını güçlendirdi.

Bununla beraber, Laos'ta bulunan yarasa kaynaklı bir virüsün, neredeyse 2 bin km uzaktaki Wuhan'da bir salgına nasıl olup da yol açabileceği kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

e-postalar sızdırıldı

Tam da bu noktada, EcoHealth Alliance ile ABD hükümeti fon sağlayıcıları arasında geçen ve sızdırılan e-postalar, Laos'taki yarasalardan viral örneklerin toplandığını ve çalışma için Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne geri gönderildiğini gösterdi.

ABD merkezli Beyaz Önlük Atık Projesi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Talebi kapsamında ortaya çıkarılan e-postalar, "yarasalardan ve diğer yüksek riskli türlerden" alınan viral DNA'nın Haziran 2017 ile Mayıs 2019 arasında Wuhan'a gönderildiğini gösteriyor.

Banal-52 bulunmadan önce, Kovid-19'a en yakın akraba, Çin'in Yunnan kentindeki mağara yarasalarında keşfedildi.

Hem Yunnan hem de Laos'tan toplanan genetik diziler, Wuhan enstitüsünde çevrimiçi bir veri tabanında tutuldu. Ancak bu, Eylül 2019'da kaldırıldı ve uzmanların laboratuvarda tam olarak hangi varyantların üzerine çalışıldığından emin olmamasına neden oldu.

Viral: The Search for the Origin of Covid-19 (Viral: Kovid-19'un Kökeni Arayışı) kitabının yazarlarından Viscount Ridley, sızan e-postaların virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı teorisine daha fazla ağırlık kattığını söyledi.

Ridley şöyle devam etti: "EcoHealth Alliance'ın Laos'ta yarasalardan örnek aldığını gösteren bir belge sızdırıldı. Belgede, ABD Hükümeti'nden gelen hibenin bir kısmını bir Laos laboratuvarına aktarmak için izin istemenin karmaşık olacağından, tüm bu örnekleri analiz edebilecek bir laboratuvara göndermek istediklerini söylüyorlar. Burası da, Wuhan. Böylece salgın, yarasa kaynaklı koronavirüsler üzerine dünyanın en büyük araştırma programına sahip bir şehirde meydana geldi."

Araştırmacı Gilles Demaneuf, yakın tarihli bir blogda şunları yazdı: "Artık Laos'tan Wuhan'a çok makul görünen, doğrudan bir ilişki var. Bu da karşımızı iki şık çıkartıyor.

"Birinci şık, bir Wuhan yarasa örnekleyicisi, bir saha örnekleme gezisinde enfekte oldu. İkincisi, Wuhan'da Laos Banal benzeri bir yarasa koronavirüsü üzerinde araştırma yapılırken bir kaza meydana geldi."

Demaneuf, Wuhan enstitüsü ile işbirliği yapan EcoHealth Alliance tarafından yapılan bir hibe başvurusunda, virüslerin üzerinde bu tür oynamalar yapılmasının zaten tartışıldığına dikkat çekti.

Genetik uzmanları da, Kovid-19'un bu şekilde laboratuvarda üretilmiş olmasının, doğada neden hiç yakın bir örneğinin bulunamadığı sorusuna da cevap getireceği görüşünde.