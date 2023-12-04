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Avrupa Çin'i etkisi altına alan 'gizemli virüs' Avrupa'da da tespit edildi
Avrupa

Çin'i etkisi altına alan 'gizemli virüs' Avrupa'da da tespit edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 17:24:00 -
Çin'i etkisi altına alan 'gizemli virüs' Avrupa'da da tespit edildi

Çin'i etkisi altına alan gizemli virüs, Danimarka ve Hollandalı yetkililerin tespit edildiğini doğrulamasının ardından Avrupa'da da görüldüğü resmiyet kazandı.

Çin'i etkisi altına alan gizemli virüs, Danimarka ve Hollandalı yetkililerin tespit edildiğini doğrulamasının ardından Avrupa'da da görüldüğü resmiyet kazandı.

Hem Danimarka hem de Hollanda'daki tıbbi yetkililer, virüsün burada yayıldığını doğruladı; virüsün esas olarak etkilediği yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocuk sayısının sadece bir haftada 100.000'de 130'a yükseldiğini ifade etti.

Bu, ortalama olarak yılın bu zamanı için kış gribi benzeri hastalıkların normal miktarının iki katından daha fazla.

Danimarka'da, beş hafta içinde bu miktarın üç katı artışla 168'den 541'e çıktığı belirtildi.

Danimarka ve Hollanda'ya da sıçrayan virüsün belirtileri arasında boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürük bulunuyor.
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