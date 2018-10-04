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Çinekop tezgahlarda yerini alıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından palamuttan sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop, kilogramı 40 liradan tezgahlara çıkıyor..

04 Ekim 2018 Perşembe 11:33
Çinekop tezgahlarda yerini alıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından palamuttan sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop, tezgahlarda yerini almaya başladı. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon yaşandığını, özellikle palamut ve yeni başlayan çinekop bolluğunun balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, çinekopun artık tezgahları süslemeye başladığını ifade ederek, "Bu sene palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. Sezon palamutta devam ediyordu. Şimdilerde çinekop çıkmaya başladı. Bundan sonra çinekop ve istavritin devam edeceğini düşünüyoruz. Havaların soğumasıyla çeşit daha da artacaktır." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol ise denizlerdeki balık bolluğunun tezgahlara da yansıdığını aktardı.

Erol, vatandaşların palamut yerine, çinekopu tercih etmeye başladığını belirterek, "Geçen yıla göre bu mevsim daha verimli başladı. Teknelerimiz denizden bol miktarda palamutla döndü. Halkımız bu yıl mevsim açıldığından beri palamut yiyor. Palamut olmaya devam ediyor. Artık çinekop, istavrit ve mezgitte tezgahlarda yerini almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda artık daha çok mevsim balıklarının görülmeye başladığını kaydeden Erol, şunları söyledi:

"Diğer balıklar da az da olsa görülmeye başladı. Vatandaşlar palamuda doydu diyebiliriz. Artık insanlar farklı balıklara yönelmeye başladı. Çinekop ve istavrit tercih edilmeye başlandı. Yavaş yavaş vatandaşlar mevsimsel balıkları almak istiyor. Havaların soğumasıyla balık çeşidinin artacağını tahmin ediyoruz. Lüfer olmaya başlayacaktır. Çinekopun kasası şimdi 400-500 lira arasında değişiyor. Havaların soğumasıyla bakalım durumlar nasıl olacak nasip kısmet diyoruz."

Çinekopun kilogramı 40 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:33
  1. Tekirdağ
  2. çinekop

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