  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'e soğuk duş! Endonezya reddetti
Dünya

Çin'e soğuk duş! Endonezya reddetti

Tansiyonun giderek yükseldiği Güney Çin Denizi'nin güney ucunda stratejik bir konuma sahip olan Endonezya'nın Çin'in askeri üs talebini reddettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:08:00 -
Çin'e soğuk duş! Endonezya reddetti

Endonezya, Çin'in askeri üs talebini reddetti. Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta'da gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin savunma bakanları bir görüşme yapıldı. Toplantıda konuşulan, "Çin’in Endonezya’da kurmak istediği askeri üs talebi" Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto tarafından reddedildi.

ABD’nin geçtiğimiz aylarda Çin'in askeri stratejileri hakkında yayınladığı bir raporda Çin'in, farklı ülkelerde üs açarak denizaşırı bölgelere erişimini genişletmeyi amaçladığı bildirilmişti.

Yetkililerin, ABD ve Çin'in Güneydoğu Asya'daki yayılmacı politikasına karşın Endonezya’nın dış politikada tarafsızlıktan yana olduğunu ve ülkelerinde hiçbir zaman yabancı kuvvetlere ev sahipliğine izin verilmeyeceklerini sıklıkla vurguladıkları biliniyor.

Geçtiğimiz dönemde Endonezya, ABD'nin P-8 Poseidon casus uçaklarının ülkeye iniş ve yakıt ikmali yapma talebini reddetmişti.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!
Gündem

Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti..
Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım
Gündem

Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım

Millî ve yerli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Turbodizel İnsansız Hava Aracı Motoru PD-170 teslimat için gün sayıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay