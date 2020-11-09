Çin'e soğuk duş! Endonezya reddetti

Endonezya, Çin'in askeri üs talebini reddetti. Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta'da gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin savunma bakanları bir görüşme yapıldı. Toplantıda konuşulan, "Çin’in Endonezya’da kurmak istediği askeri üs talebi" Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto tarafından reddedildi.

ABD’nin geçtiğimiz aylarda Çin'in askeri stratejileri hakkında yayınladığı bir raporda Çin'in, farklı ülkelerde üs açarak denizaşırı bölgelere erişimini genişletmeyi amaçladığı bildirilmişti.

Yetkililerin, ABD ve Çin'in Güneydoğu Asya'daki yayılmacı politikasına karşın Endonezya’nın dış politikada tarafsızlıktan yana olduğunu ve ülkelerinde hiçbir zaman yabancı kuvvetlere ev sahipliğine izin verilmeyeceklerini sıklıkla vurguladıkları biliniyor.

Geçtiğimiz dönemde Endonezya, ABD'nin P-8 Poseidon casus uçaklarının ülkeye iniş ve yakıt ikmali yapma talebini reddetmişti.

Kaynak: star.com.tr