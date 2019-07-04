EXPO 2019 Pekin’de, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Tanıtım Grubunun katkılarıyla “Geleceği Yeşil ile Kucakla” temasıyla düzenlenen Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve EXPO 2019 Pekin Genel Müdürü Feng Yaoxiang’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Satmak için de uzak değil”

Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin’in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Bundan sonraki yıllarda bizim için ‘Çin’den ne alabilirim’ yerine, ‘Çin’e ne satabilirim’ dönemi başladı. Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil” dedi.

“Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye ve açabileceğimiz her kapıyı sonuna kadar zorlamaya hazırız” mesajı veren Bakan Pekcan, Expo 2019 Pekin’e daha da güçlü bir katılım gösterdiklerine işaret ederek, bu yıl 7 Ekim’e kadar devam edecek olan organizasyona 2 bin 400 metrekarelik bir alanla ve en büyük pavyonlardan biriyle katılım sağladıklarını dile getirdi.

Has bahçeden ilham alındı

TİM Başkanı İsmail Gülle de EXPO 2019 Pekin’deki Türkiye Milli Günü vasıtasıyla ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin kültürünü, tarihini bir arada yansıtma imkanı bulduklarını, ihracatçı birliklerinin desteğiyle ülkenin üretim gücünü tanıtma olanağı oluştuğunu söyledi.

Türkiye Pavyonu, hem EXPO’nun “Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa”, hem de Türkiye’nin “Geleceği Yeşil ile Kucakla” temalarına uygun olarak tasarlandı. Pavyonun tasarlanmasında Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alındı.

Anadolu Çin’e taşındı

Türkiye Pavyonu’nda ayrıca, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden “Endemik Bitkiler Tüneli”, yeşil ile inovatif çalışmaları bir araya getiren “İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı”, “7 bölge 7 iklim” kareografisi çerçevesinde Bodrum Evi, Galata Kulesi, Harran Evi, Serender, Peri Bacaları, Düğmeli Evler ve Harput Evlerinin sembolik örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.