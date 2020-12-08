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Gündem Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!
Gündem

Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kars Tren Garı'ından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:39:00 -
Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!

İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, güzergahındaki Ankara, Kayseri, Sivas ve Erzurum'dan sonra Sarıkamış ilçesine ardından da Kars Tren Garı'na ulaştı. Trenin Sarıkamış ilçesinden geçişi drone ile görüntülendi.

Kars Tren Garı'ndaki işlemleri tamamlanan 45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

Kars'a ulaşan treni, bazı yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek gece saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.

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