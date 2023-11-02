Çin'e dış ticaret açığını düşürmeye gidiyorlar!

Türk ihracatçıları Çin’in en büyük ithalat fuarına dış ticaret açığımızı düşürmeye gidiyor. 15 Türk firması, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay’da 6. Kez düzenlenecek olan Çin’in en prestijli fuarı olan “Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023”te Türkiye’nin Çin’e ihracatını artırmak ve dış ticaret açığını düşürmek için mesai harcayacak.

Çin kaynaklı açığa pansuman

Türkiye’nin, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata karşılık 363 milyar dolar ithalat yaptığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 109 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 38 milyar dolarlık kısmının Çin kaynaklı olduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak Çin’e uzun yıllardır odaklı olduklarını ifade eden Eskinazi, “Çin bizim radarımıza 2019 yılından itibaren ciddi anlamda girmiş bulunmakta. “Çin’den satın almak uzak değilse, Çin’e satmak da uzak değil” mottosuyla Çin pazarındaki çalışmalarımıza 2019 yılında start verdik. “Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılını "Çin Yılı" ilan ettik." dedi.

Etkin iş birliği

Sosyal medyanın tüketici tercihlerinde belirleyici bir hale gelmesi pazarlamada da influencerlarla etkin iş birliklerini beraberinde getiriyor. Ege İhracatçı Birlikleri, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Çinliler tarafından sevilen yüksek takipçili influencerların Türkiye standından canlı yayınlar yapmalarını organize edecek. Bu sayede Çinli tüketiciler ile daha çok etkileşim kurulması amaçlanıyor.

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