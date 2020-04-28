“Çin’den yüklü bir tazminat alacağız”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump, korona virüsün dünyaya yayılmasına sebep olduğundan ve virüsü durdurmadığından dolayı yüklü bir tazminat isteyeceklerini söyledi. Çin’in virüsün kaynağını durdurabilecek durumu varken, virüsü engellemediğini söyleyen Trump, Pekin yönetiminden yüklü miktarda tazminat isteyeceklerini ifade etti. Tazminat miktarı ile alakalı “Nihai miktara henüz karar vermedik. Yüklü bir miktar” diyen Trump, Alman bir gazetenin, Çin’in Almanya’ya 165 milyar dolar tazminat ödemesi yönündeki çağrısına karşı “Biz, Almanya’nın sözünü ettiğinden çok daha fazla bir paradan söz ediyoruz. Nihai miktara henüz karar vermedik. Yüklü bir miktar” sözlerini sarfetti.