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Dünya Çin’den yeni astronot hamlesi
Dünya

Çin’den yeni astronot hamlesi

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin’in gelecekteki uzay uçuşu misyonları için 12 ila 14 yeni yedek astronot alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:51:00 -
Çin’den yeni astronot hamlesi

Yeni Akit  Ankara

CMSA, yedek astronotlar arasında ayrıca Çin’in dördüncü astronot grubunun yedi ila sekizinin uzay aracı pilotları olacağını ve beş ila altısının uzay uçuş mühendisleri ve iki yük uzmanı olmak üzere yük uzmanları olacağını bildirdi.

CMSA’ya göre uzay aracı pilotları, silahlı kuvvetlerin hizmet içi pilotlarından alınacak. Kurum, uzay uçuş mühendislerinin, havacılık ve uzay mühendisliği ve ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve mühendislik çalışmaları yapan kişilerden seçileceğini, faydalı yük uzmanlarının ise uzay bilimi ve uygulamalarına odaklanan araştırmacılardan geleceğini söyledi.

İşe alım organizatörü olarak CMSA, ilk kez Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden faydalı yük uzmanlarını seçecektir. CMSA, yeni astronotların işe alımının 1.5 yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

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