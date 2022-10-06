Çin’den yapay zekada yeni hamle

Yeni Akit Ankara

Alibaba Grubu’nun küresel araştırma programı olan Alibaba DAMO Academy ile Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin’in Hefei kentinde yeni bir ortak laboratuvar kurmak için bir araya geliyor. Bu iş birliği, yapay zeka ve akıllı bilişim alanlarında en ileri teknolojiye ilişkin temel araştırmaların yürütülmesine olanak sağlayacak. Yeni laboratuvar akademik dünya ile endüstri arasındaki işbirliğine dayanarak birlikte geleceğin yeteneklerini yetiştirecek. Ayrıca yüksek öğretimdeki öğrenciler için de fırsatlar yaratacak. Yapay zeka dersleri, bu alanda inovasyon yarışmaları ve topluluklarının oluşturulup geliştirilmesine ortam sağlayacak.

Hem üniversite yapay zekaya ilişkin araştırmaları ile tanınan bir kurum olduğu için hem de Alibaba yapay zekayı uygulayan ilk Çin girişimlerinden biri olduğu için, her ikisinin bir araya gelip güçlerini birleştirmesi teknolojik düzlemde potansiyellerinin güçlenmesini sağlayıp yeni ufuk açıcı adımlar atılmasına yol açabilir. Söz konusu laboratuvarın yöneticilerinden biri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı Bilişim ve Teknoloji Okulu’nun dekanı Li Xiangyang, diğeri de Alibaba Grubu'nun kıdemli başkanlarından ve Alibaba DAMO Academy Başkan Yardımcısı olacak.