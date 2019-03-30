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Çin’den, yancısı Kazakistan’a “Doğu Türkistan” teşekkürü

Çin’den, ekonomik olarak etkisi altına aldığı ve baskıyla zulmünü icra ettirdiği Kazakistan’a “Doğu Türkistan” teşekkürü geldi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:02
Çin’den, yancısı Kazakistan’a “Doğu Türkistan” teşekkürü

 Münübe Yılmaz 

Çin’den, ekonomik olarak etkisi altına aldığı ve baskıyla zulmünü icra ettirdiği Kazakistan’a “Doğu Türkistan” teşekkürü geldi. Son olarak Uygur ve Kazak Türklerine Sincar’da uygulanan baskı ve zulme tepki gösteren Kazakistanlı aktivist Serikjan Bilaş’ı Almatı’da darb ettirerek gözaltına aldıran Çin’in Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Doğu Türkistan politikasına verdiği destek için Kazakistan’a teşekkür etti. Başkent Pekin’de Kazak meslektaşı Beibut Atamkulov ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Wang Yi, “Kazakistan’ın bize karşı anlayış ve desteğini takdir ediyoruz. Aramızdaki dostluk ve karşılıklı güvene hiç kimse ya da hiçbir gücün zarar vermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:02
  1. Çin
  2. Kazakistan
  3. Doğu Türkistan
  4. Uygur ve Kazak Türkleri
  5. Sincar
  6. Kazakistanlı aktivist Serikjan Bilaş
  7. Çin’in Dışişleri Bakanı Wang Yi
  8. Beibut Atamkulov

YORUM YAZ

  • KubatKubat1 sa önce
    Kazaklar dogrusunu yapiyor! Uygurlar Kazakistanda bile ayrilikci girisiminde bulunmuslardi.

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