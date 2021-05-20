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Dünya Çin'den uluslararası topluma Filistin çağrısı
Dünya

Çin'den uluslararası topluma Filistin çağrısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang, "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil önlem almaya çağırıyor" diyerek çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 20:39:00 - 2021-05-20 22:06:29
Çin'den uluslararası topluma Filistin çağrısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, Filistin'deki krize ilişkin, "Çin uluslararası toplumu krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil önlem almaya çağırıyor." dedi.

Cang, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kuruluna hitap etti.

Filistin'de sivillerin hedef alınmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Cang, "Çin, uluslararası toplumu, krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil önlem almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Cang, Filistin'e yönelik BM kararlarının acilen uygulanması gerektiğini aktararak, "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve şiddeti durdurmaya çağırıyoruz." mesajı verdi.

Güç kullanımının çözüm üretmeyeceğine işaret eden Cang, "Kudüs'teki kutsal yerlerin tarihsel statükosu korunmalı ve bu statükoya saygı duyulmalıdır." diye konuştu.

Cang, Gazze'de çok sayıda sivilin evinin saldırılar nedeniyle yıkıldığına dikkati çekerek bölgede çatışan tarafları, insan hakları hukukunu gözetmeye, hastane ve okul gibi sivil tesisleri hedef almamaya çağırdı.

İsrail Gazze'deki ablukayı kaldırması gerektiğinin altını çizen Cang, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik desteğini artırması gerektiğini kaydetti.
Cang, Çin'in, "1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını" desteklediğini sözlerine ekledi.

 

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