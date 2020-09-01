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Gündem Çin’den sonra bir ilimizde uygulandı! Çok sayıda koronavirüs hastası iyileşti
Gündem

Çin’den sonra bir ilimizde uygulandı! Çok sayıda koronavirüs hastası iyileşti

Malatya'da uygulanan immün plazma tedavisi sonuç vermeye başladı. Tedavi sonrası 200 hastanın iyileştiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:04:00 -
Çin’den sonra bir ilimizde uygulandı! Çok sayıda koronavirüs hastası iyileşti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronanvirüs büyük yıkıma yol açmaya devam ediyor.

Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı merakla beklenirken, Türkiye’de koronavirüsü atlatan hastalardan alınan plazmalarla 5 Nisan’dan Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hastanesi’nde toplanana immün plazmalar Batman, Mardin, Muş, Bingöl, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Siirt, İstanbul ve Konya’ya gönderildi.

Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, tedavinin 200 hasta üzerinde başarılı olduğunu belirterek ‘Güvenli bir tedavi yöntemi, yüzde 80 oranında yoğun bakım hastalarında başarı elde eden bir tedavi. Bir bağışçıdan elde edilen immün plazma 3 tane hastaya kadar yetecek durumda’ dedi.

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