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Çin'den Soçi Mutabakatı'na ilişkin açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin bir açıklama yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:52
Çin'den Soçi Mutabakatı'na ilişkin açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan mutabakatın bölgede gerilimin daha da düşmesi konusunda faydalı olmasını umduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Soçi kentinde Suriye konusunda vardıkları mutabakata ilişkin, "Çin tarafı, Türkiye-Rusya anlaşmasının bölgedeki tansiyonun daha da düşmesi konusunda faydalı olmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

İlgili tüm tarafların Suriye’nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne samimiyetle saygı gösterilmesi ve korunması, Suriye sorunun siyasi çözümünün gelişme kaydetmesine ilişkin şartların oluşması konusunda birlikte çaba harcamasını beklediklerini kaydeden Hua, terörizmle kararlı şekilde mücadele edimesi konusunda birleşilmesini umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:52
  1. Çin Dışişleri Bakanlığı
  2. Soçi Mutabakatı

YORUM YAZ

  • TurkTurk11 sa önce
    Çın bu operasyonu k8namisti.simdi sıra bizde uygur türklerine yaptığından dolayı.
  • emin olunemin olun13 sa önce
    bu ............lerine ne oluyor? 
  • hercaihercai13 sa önce
    Bize karisacaginiza Uygur Turklerinirahat birakin!Turk islam birligi kurulunca ne yapacaksiniz acaba!Bir Cin Seddi daha ormeniz gerekecek gibi geliyor bana!

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