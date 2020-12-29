  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor
Aktüel

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:47:06 -
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk bölümü Türkiye'ye getiriliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini başkent Pekin'den Türkiye'ye getiriyor.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk bölümü, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağına özenle yerleştirildi. Aşının bulunduğu konteynerler, tek tek uçağa yüklendi.

Türkiye'ye hareket eden uçağın kaptan pilotu tarihi uçuşa ilişkin, "Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak, Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar
Dünya

Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar

Bangladeş, bin 800 Arakanlı Müslüman mülteciyi Bhasan Char Adası'na gönderdi. Alınan karar BM ve birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı...
Ekranlarda gördüğümüz Aylin Sözer vahşice öldürüldü!
Gündem

Ekranlarda gördüğümüz Aylin Sözer vahşice öldürüldü!

Ekranlarda yaptığı açıklamalarla tanınan öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafın..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay