  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek
Aktüel

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

İlk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak THY uçağı, yarın saat 06.10'da İstanbul Havalimanı'na ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:38:59 -
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları
Gündem

Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları

Baran Dergisi bu haftaki sayısında Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan birbirinden iğrenç taciz ve fuhuş olaylarını derledi...
Bekir Bozdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması
Gündem

Bekir Bozdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM'nin terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği skandal kararı değerlendirdi.
Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde
Gündem

Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken uzmanlardan Rusya ile ilgili korkunç bir iddia geldi. Rus istihbaratının gizli bir birimi, ins..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay