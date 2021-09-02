Çin’den piyasaya doping

Yeni Akit Ankara

Çin, artan emtia fiyatları üzerine maliyetleri düşürmek için piyasaya çeşitli madenleri sürdü. Çin devlet yönetimi, ulusal rezervlerden toplam 150 bin ton bakır, alüminyum ve çinkoyu piyasaya vererek üreticileri rahatlattı.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezerv İdaresi tarafından yapılan açıklamada, emtia fiyatlarının sürekli olarak izlendiği ve gereken durumlarda ulusal rezervlerin gelecekte de piyasaya sürebilecekleri belirtildi. Rezerv İdaresi bugüne kadar piyasa düzenini korumak için 270 bin ton bakır, alüminyum ve çinkoyu piyasaya sürmüştü.

Artan emtia fiyatları küçük ve orta ölçekli firmaları zor duruma düşürdü

Kovid-19’un yurtdışındaki yayılımı ve arz ile talepteki dengesizlik gibi faktörler nedeniyle bu yılın başından beri toplu emtia fiyatları yükseldi. Bu durum, orta ve küçük ölçekteki işletmeler üzerinde baskı oluşturdu. Önceden yayınlanan resmi veriler, Çin’in, malların fabrika çıkışı maliyetini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığı bu göze çarpıyor. Ham petrol ve kömürdeki keskin fiyat artışları da temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla ÜFE artışını destekledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aylık verilerin, çelik ve demir dışı metaller gibi sektörlerde görülen ılımlı fiyat düşüşleriyle birlikte, emtia fiyatlarını dengelemeye yönelik hükümet politikalarının yürürlüğe girdiğini gösterdiğini kaydetti.