Çin'den o ülkeye çağrı: Sömürgecilik rüyasından vazgeç

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirdi. Wang Wenbin, adı geçen rapor ve Raab’ın açıklamasının Çin’in iç işleriyle ilgili konulara kabaca müdahale anlamına geldiğine dikkat çekerek, Çin’in bu girişimleri şiddetle kınadığını belirtti.

Sözcü Wang, “İngiltere, Hong Kong’da demokrasi hususunda endişelerini öne sürerken Çin’in içişlerine karışmaya çalışıyor. İngiltere’nin asıl amacı, Hong Kongluların insan haklarıyla ilgilenmek değil, Hong Kong’da kaos yaratmak, Hong Kongluların çıkarlarını zedelemek ve siyasi çıkar elde etmektir. Hong Kong Çin’in bir parçasıdır ve hiçbir dış gücün Çin’in iç işlerine müdahalesine izin verilmez. Bu mesele, Çin’in egemenliği ve çekirdek çıkarlarıyla da ilgilidir. İngiltere’nin uluslararası hukuk ve temel uluslararası ilişkiler kuralları ekseninde Hong Kong’un Çin’e dönüşünün üzerinden 24 yıl geçtiği gerçeğini dikkate almasını istiyoruz. İngiltere sömürgecilik rüyasından vazgeçmeli, çifte standarttan uzak durmalı, Hong Kong konusunda rapor yayımlamayı durdurmalı, Çin’in içişlerine hiçbir surette karışmamalı, Hong Kong’da refahın korunması ve Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişmesine yararlı adımlar atmalı” diye konuştu.