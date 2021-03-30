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Dünya Çin'den Nijerya'ya dev kredi!
Dünya

Çin'den Nijerya'ya dev kredi!

Afrika ülkesi Nijerya, demir yolu projesinin finansmanı için Çin'den 2,5 milyar dolar kredi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:41:00 -
Çin'den Nijerya'ya dev kredi!

Nijerya Ulaştırma Bakanı Rotimi Amechi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin Lagos'u İbadan'a bağlayan demir yolunun inşası için Çin'den 2,5 milyar dolar kredi aldığını bildirdi.

Amechi, hükümetin demir yolu hattını ülkenin limanlarına kadar genişletme kararının ülkeye ekonomik fayda sağlayacağını kaydetti.

Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varil başına ortalama 40 dolar fiyatla günlük 1,86 milyon varil ham petrol çıkarmayı planlıyor.

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