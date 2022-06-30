Çin'den moral veren toparlanma

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik etkinlik haziranda artarak şubattan bu yana ilk kez büyüme doğrultusuna girdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UIB) verilerine göre, imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran 50,2'ye yükseldi. Mart, nisan ve mayıs aylarında 50'nin altında olan endeks, en son şubat ayında bu seviyeyi görmüştü.

PMI endeksinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

İmalat PMI endeksi, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda işletmenin üretime ara vermek veya kısmi yürütmek zorunda kaldığı nisanda 2,1 puan azalarak 47,4'e gerilemişti. Bu, salgının başlangıcında üretim üzerindeki etkilerin ilk hissedildiği Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedilmişti. Mayısta 2,2 puan artan endeks 49,6'ya çıkmıştı.

İmalat dışı PMI 8 puan arttı

İmalat dışı PMI endeksi de mayısta 47,8 iken, haziranda 7,9 puan artarak 54,7'ye yükseldi.

En son şubat ayında yüzde 51,6 ile büyüme verisi kaydeden endeks, martta 48,4'e, nisanda 41,9'a kadar gerilemiş, mayısta 47,8'e çıkmıştı.

Çin'de yıl başından bu yana başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki COVID-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde COVID-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Kaynak: Dünya Gazetesi