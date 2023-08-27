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Dünya Çin'den Libya hamlesi! Şi Cinping talimatı verdi
Dünya

Çin'den Libya hamlesi! Şi Cinping talimatı verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 22:06:00 -
Çin'den Libya hamlesi! Şi Cinping talimatı verdi

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kuni ile Çin Devlet Başkanı Şi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi çerçevesinde görüşme yaptı. Görüşme sonrası Şi Cinping'in Libya'ya destek verdiği açıklandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Libya'daki şirketlerine "faaliyetlerinize yeniden başlayın" talimatı verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, Çinli şirketlerin Libya'daki çalışmalarına yeniden başlamasını ve iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik mekanizmaları değerlendirdi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kuni ile Çin Devlet Başkanı Şi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi çerçevesinde görüşme yaptı.

'Güven verici mesaj'

Libya'nın ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarının desteklenmesinde Çin'in oynayabileceği role vurgu yapan Kuni, "Çin küresel bir güç olarak Libya'da istikrarın sağlanması konusunda tüm uluslararası şirketlere güçlü ve güven verici bir mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Kuni, Çin'in ekonomik kalkınma modelinden övgüyle söz ederek, Libya'nın yeniden imar projelerinde Pekin'in tecrübelerine ihtiyacı olduğunu kaydetti.
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Çin-Libya ilişkilerinin yeni küresel ekonomik blok BRICS'in gittiği yöndeki stratejik ve ekonomik beklentilere göre gelişmesini önemsediğini aktaran Şi, Çinli şirketlere Libya'daki çalışmalarına geri dönmeleri ve ülkenin yeniden yapılanması sürecini desteklemeleri talimatı vereceğini ifade etti.

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