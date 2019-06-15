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Çin'den Hong Kong'un kararına flaş destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınma kararına, desteğini açıkladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:11
Çin'den Hong Kong'un kararına flaş destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Baş yöneticisi Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirdi.

Öte yandan Hong Kong'da aktivistlerin pazar günü oldukça büyük bir gösteri düzenlemeyi planladığı belirtildi.

Sivil İnsan Hakları Cephesi lideri Jimmy Sham, tasarının askıya alınma kararını yeterli görmediklerini dile getirerek, Lam'ın tasarıyı tamamen çekmesi gerektiğini ifade etti.

Başyönetici Carrie Lam, yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını açıklamıştı.

Yasal düzenlemeye karşı gerçekleştirilen geniş katılımlı protestolarda 11 gösterici gözaltına alınmıştı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralanmıştı.

Gösterilerde protestoculara plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.

İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan Hong Kong'da yüzlerce hukukçu tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:11
  1. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang
  2. Pekin yönetimi
  3. Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi
  4. Çin Halk Cumhuriyeti
  5. Hong Kong
  6. iade yasası

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