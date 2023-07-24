Çin’den flaş Türkiye hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Türkiye’de satılan Çinli otomobil markalarının sayısının 6’ya yükseldiğini belirtti. Yeni markaların yolda olduğuna işaret eden Sandık, “İlk altı ayda 14 bin Çinli otomobil satıldı. Çinlilerin pazar payı 2023 itibarıyla şimdiden yüzde 3.27’e çıktı” dedi. Sandık, yazısında şunları kaydetti:

“Türkiye otomotiv pazarına giren Çinli markaların sayısı artırıyor. Son olarak Çinli Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah Türkiye'ye geldi. Böylece Çinli markaların sayısı altıya çıktı. 2023 sonunda Çinli BYD'de Türkiye'ye gelmesiyle birlikte sayı yediye yükselecek. Türkiye pazarına giren ilk Çinli markalar DFSK ve Skywell oldu. 2021'de Türkiye'de yollara çıktılar. Ardından 2022'de MG satışa sunuldu. 2023 ilk çeyreğinde Chery yollara çıktı. Hemen sonrasında ise Leapmotor geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Haziran aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 430 bin 372 adet otomobil satıldı. İlk altı ayda satılan Çinli otomobil sayısı ise 14 bin 83 adet olarak gerçekleşti. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 3.27 oldu.

NORVEÇ'TEN SONRA TÜRKİYE

Voyah'ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Marcar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, "Çinli markaların dünya çapında yükselişi devam ediyor. Ön siparişe açtığımız Free modelimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Premium segmente yeni bir soluk getiriyoruz" dedi. Çin pazarında 2021'nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022'de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi. Çin ve Norveç'in ardından Türkiye'de satışa sunulan Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV segmentinde yer alıyor.”



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