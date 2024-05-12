Çin’den flaş hamle geldi! Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı

Gaffar Yakınca, Türkiye’nin “Çin” fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti. Aydınlık gazetesindeki yazısında, “Özellikle Sırbistan ve Macaristan ile ciddi anlaşmalar imzalandığı, Fransa’nın da ABD’ye rağmen Çin fırsatını kaçırmak istemediği konuşuluyor” diyen Yakınca, “Türkiye bu konuda tam otuz yıl kaybetti. Bir otuz yıl daha kaybetmeye değer mi? Hatta daha acı bir soru soralım: Yeni yüzyılda dünya liderliğine yükselen bir ülkeyi göremeden Türkiye Yüzyılını inşa etmek mümkün mü?” diye sordu. Yakınca, şunları kaydetti:

“Tüm Batı basını Şi Cinping’in Avrupa seyahatini konuşuyor. Cinping, Sırbistan ve Fransa’dan sonra Macaristan’a geçti. Özellikle Sırbistan ve Macaristan ile ciddi anlaşmalar imzalandığı, Fransa’nın da ABD’ye rağmen Çin fırsatını kaçırmak istemediği konuşuluyor. Herkes nakit zengini Çin’in ziyaretinden memnun.

Peki biz ne yapıyoruz? ABD’den İngiltere’den gelecek kalıcı olmayan, yüksek faizli sıcak paranın peşinde koşuyoruz. (…) Çinli teknoloji şirketlerini, Çinli yatırım fonlarını Türkiye’ye çekmenin yollarını arasak ya!

Hükümet ne zaman Çin ile işbirliği yapmaya kalksa Çin’deki insan hakları ihlalleri gündeme getiriliyor. Sanki Batılıların insan hakları sicili çok temizmiş gibi! Türkiye bu konuda tam otuz yıl kaybetti. Bir otuz yıl daha kaybetmeye değer mi? Hatta daha acı bir soru soralım: Yeni yüzyılda dünya liderliğine yükselen bir ülkeyi göremeden Türkiye Yüzyılını inşa etmek mümkün mü?”

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