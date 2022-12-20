Çin'den flaş haber! Dünyaya duyurdular: Rusya’ya işlemci yasağı! Savaşın seyri değişebilir

Ukrayna işgali nedeniyle ambargoya maruz kalan Rusya, geçtiğimiz aylarda kendi işlemci başta olmak üzere teknolojilerini üretmeye başladığını duyurdu. Çin, askeri sınıf işlemci modelleri için Rusya hükümetine ihracat yasağı koydu. Ayrıca Rusya'da tedarik krizi büyüyor: Çin'den gelen çiplerin yüzde 40'ı sorunlu!

Çin, Ukrayna boykutuna katıldı: Rusya, işlemci ithal edemeyecek

Intel ve AMD’nin pazardan çekilmesiyle bazı Rus şirketler, kendi işlemci tasarımlarına yoğunlaştı. Rusya, ülkedeki en gelişmiş fabrikada 90nm teknolojisiyle üretim gerçekleştirildiği için TSMC ile anlaşma sağlayıp işlemcilerini 16nm süreciyle ürettirdi. shiftdelete'e göre: Tayvan, işgal sürecinin devam etmesi nedeniyle Rusya’ya teknoloji ihracatının kısıtlandığını açıkladı.

Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı (MOEA), ülkelerin ileri teknolojiyi askeri amaçlarla kullanmalarını engellemek amacıyla Rusya ve Beyaz Rusya’ya ihracatı yasak olan yüksek teknolojili ürünlerin listesini resmen yayınladı. Rusya Dijital Geliştirme, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rus bilgisayar ve sunucu üreticilerinin bu yıl Rusya’da tasarlanan ve daha sonra Tayvan’da üretilen Elbrus ve Baikal işlemcilere dayalı yalnızca 15.000 bilgisayar ve 8.000 sunucu tedarik etti.” ifadelerine yer verdi.

Rus yapımı işlemciler hakkında konuşma yapan bakan Maksut Shadayev, “Sipariş edilen ve üretilen Elbrus Baikals adlı Rus yapımı işlemciler teslim edilseydi, bu yıl çok daha fazla yerli sunuculara sahip olacaktık. Fikri mülkiyet ve tüm belgeler Rus malı, ancak Rusya’da bu CPU’ları üretebilecek hiçbir üretim tesisi yok, bu nedenle diğer ülkelerde üretim siparişi verildi.” dedi.

Moskova merkezli Kommersant gazetesinin haberine Pekin, Loongson askeri sınıf işlemcilerin Rusya Federasyonu’na ihracatını yasakladı. Analistler, Rus askeri endüstrisi bir süredir Loongson işlemcileri test ediyor ve yerine bunları kullanmayı planladığını açıkladı. Rus hükümeti konu hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.