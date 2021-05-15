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Dünya

Çin'den 'Everest Dağı' kararı

Çin, Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Nepal'den, virüs bulaşmasını önlemek amacıyla Everest Dağı'na tırmanma girişimlerini iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 19:33:00 -
Çin'den 'Everest Dağı' kararı

Çin haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanma eylemini iptal etme kararı Çin Genel Spor idaresi tarafından doğrulandı.

Çin hükümeti tarafından alınan kararın, Kovid-19 endişesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İki ülkede de 2020'de dünyayı sarsan virüs nedeniyle Everest Dağı’na tırmanılmasına izin verilmemişti.

Çin, 10 Mayıs’ta Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla Kovid-19’un bulaşmasını önlemek amacıyla Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat kurmayı planladığını açıklamıştı.

Dağ turizminden elde edilen gelirin ekonomisinde büyük paya sahip olduğu Nepal, turizmi biraz olsun canlandırmak amacıyla bu yıl 408 dağcıya Everest'e çıkış izni vermişti.

Nepal ile Çin sınırında yer alan Everest Dağı'nın zirvesi, 8 bin 848 metre yüksekliği ile "dünyanın en yüksek doruğu" konumunda bulunuyor.​​​​​​​

Nepal'de son 24 saatte tespit edilen 8 bin 46 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 447 bin 704'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 187 artarak 4 bin 856'ya çıktığı belirtildi.

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