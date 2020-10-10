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Dünya Çin'den elektrik şebekelerini yenileme ve geliştirmek için 900 milyar dolar yatırım
Dünya

Çin'den elektrik şebekelerini yenileme ve geliştirmek için 900 milyar dolar yatırım

Çin, ülkedeki elektrik şebekelerini yenilemek ve geliştirmek için önümüzdeki beş yıl içinde 900 milyar dolara yakın bir meblağ yatırım yapmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:31:00 -
Çin'den elektrik şebekelerini yenileme ve geliştirmek için 900 milyar dolar yatırım

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın, ülkenin en büyük elektrik şirketi olan State Grid Corp of China'nın Başkanı Mao Weiming'e dayandırdığı haberinde, yatırımların ultra yüksek voltajlı enerji iletimi, elektrikli araç şarj cihazları ve yeni dijital altyapı gibi alanlarda yapılacağı ifade edildi.

Çin’in elektrik üretim kapasitesi 2019 yılında 110,54 GW artış göstererek toplamda 2.010,66 GW’a kadar yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına 361 milyar dolara karşılık gelen 2 buçuk trilyon yen tutarında yatırım yapacağını bildirmişti.

 

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