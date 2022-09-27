Çin’den eğitim dev bütçe

Yeni Akit Ankara

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, son 10 yıl içinde devletin ortalama yıllık mali eğitim harcamaları GSYİH’nin yüzde 4’üne ulaştı. 10 yıl içinde devletin toplam eğitim harcamaları yılda yüzde 9,4 artarak 33 trilyon 500 milyar yuanı (4 trilyon 682 milyar dolar) buldu.

Hükümet, 2021 yılında eğitime 5 trilyon yuandan fazla (699 milyar dolar) bütçe ayırdı. Devletin eğitim bütçesinin yüzde 80’i, kamu bütçesinden tahsis edildi ve eğitim bütçesi, kamu bütçesinin en büyük bölümü haline geldi.

Son 10 yıl içinde hükümetin eğitimdeki harcamaları özellikle zorunlu eğitim, okul öncesi eğitim, yoksul bölgelerdeki eğitim, yoksul öğrencilere yardım ve öğretim koşullarının iyileştirilmesine yönlendirildi.