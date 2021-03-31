Çin'den DSÖ'ye yalanlama

Münübe Yılmaz

Üst düzey bir Çinli sağlık yetkilisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Çin'in koronavirüsün kökenleri ile alakalı verileri paylaşmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsün kaynağı ile ilgili araştırmalar da bulumak üzere Çin'de gerçekleştirdiği araştırmalara ortak liderlik eden Çinli sağlık yetkilisi Lien Vanien, DSÖ'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Lien, Çin'in DSÖ ekibiyle gerekli verileri paylaşmadığı konusundaki iddialar ile ilgili 'temelsiz' açıklamasında bulundu. Ortak araştırmanın Çin'e ait olan kısmının artık tamamlandığını belirten Lien, dünya ülkelerinin artık pandeminin kökenlerine yönelik araştırmasının bir sonraki aşamasında Çin dışındaki vakalara da yoğunlaşılması gerektiğini dile getirdi.