Çin'den DSÖ'ye denetleme çağrısı

Çinli Global Times gazetesinin aktardığına göre, Çin vatandaşlarının DSÖ’ye yazdığı açık mektupta, örgütün gelecekteki salgınları önlemek için, tehlikeli virüsleri veya biyokimyasal silahları araştıran laboratuvarlara dikkat etmesi gerektiği yazıyor.

Mektupta özellikle ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Fort Detrick askeri üssündeki ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü’ne (USAMRIID) dikkat çekiliyor. Bu enstitüde Ebola, SARS, MERS ve çiçek hastalığı gibi tehlikeli ve bulaşıcı virüslerin bulunduğu öne sürülüyor. Bunlardan herhangi birinin sızıntısının ciddi sonuçlara yol açabileceği vurgulanıyor.

"ABD, ayrıntılı bilgi açıklamadı"

Mektupta, “2019 sonbaharında, Kovid-19 salgını patlak vermeden önce laboratuvarda sızıntı meydana geldi ama ABD, ulusal güvenliği bahane ederek ayrıntılı bilgi açıklamadı” iddiasına yer verildi.

Çin’in Batılı virologların ve ABD medya temsilcilerinin Vuhan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmesine izin verdiği, fakat ABD’nin Fort Detrick üssündeki laboratuvarı açmadığı ve ‘Çin dahil, ABD jeopolitik etkisinden bağımsız ülkelerle’ temel verileri paylaşmadığı kaydedildi.

Haberde, Fort Detrick laboratuvarının, 2019’da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) denetiminden hemen sonra kapatıldığı anımsatıldı. Kapatma nedeni olarak, 'atık su dezenfeksiyonu ile ilgili altyapı sorunları' gösterilmişti. Bu nedenin yeterince inandırıcı olmadığını yazan Çinli gazete, “Dünya, ancak virüsün kökenini bularak potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırabilir ve yeni salgınlarından kaçınabilir” diye savundu.

Bir grup Çinli kullanıcı, bir mektup hazırlayarak gazeteden bu mektubu sosyal ağlarda yayınlamasını istedi. 17 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan mektup, 24 saat içinde 500 binden fazla imza toplamayı başardı.