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Dünya

Çin'den dikkat çeken hamle! İnşa ediyorlar

Çin Ulusal Nükleer Şirketi Fujian eyaleti Changbiao adasında iki adet nükleer reaktör inşa ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 22:28:00 -
Çin'den dikkat çeken hamle! İnşa ediyorlar

Pekin yönetimi nükleer teknoloji alanındaki yatırım kararlarını uygulamaya devam ediyor. Nükleer güç ve teknolojiler alanında çalışmalar gerçekleştiren Çin Ulusal Nükleer Şirketi (China National Nuclear Corporation, CNNC), Fujian eyaleti Changbiao adasında iki adet nükleer reaktör inşa ediyor.

Popular Mechanics sitesinde yer alan habere göre "China Fast Reactor 600 (CFR-600)" olarak isimlendirilen nükleer reaktörlerinin 2023 ve 2026 seneleri içerisinde faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Ek olarak bahse konu reaktörlerin çalışma prensiplerinin bir sonucu ortaya çıkan yakıt (plütonyum) fazlalığı Çin'in nükleer silah geliştirme projesine kapı arayabilir mi sorusunu gündeme getiriyor.

SavunmaTR'nin haberine göre CFR-600 reaktörü "mixed oxide (MOX)" adıyla bilinen ve atık plütonyum ile tükenmiş uranyumdan oluşan bir yakıt kullandığı, reaktörlerin 1500 MWt ve 600 MWe enerji üretebildiği ifade ediliyor.

Nükleer Silahsızlanma Politikası Eğitim Merkezi (Nonproliferation Policy Education Center, NPEC) araştırmacıları, reaktörler sayesinde Çin'in 2030 yılıyla birlikte 1270 adet nükleer savaş başlığına sahip olabileceğini belirtiyorlar.

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Yorumlar

nafiz

çin liler nükleer santral inşa ederken bizim ülkemizdeki ATATÜRK ün kurduğu chp mersin deki nükleer santralini kapatacağız diyor bundan daha kötüsü bunu alkışlayan bir kesimin olması
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Tr.

Çin artık süper güç'tür.Majör ülkedir.Tabiiki en ucuz enerji kaynağı nükleeri kullanacak,hatta buradan nükleer silahlanmaya gitmesinden daha doğal ne var.
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