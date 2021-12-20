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Ekonomi Çin'den bomba faiz hamlesi! Nisan 2020’den sonra ilk
Ekonomi

Çin'den bomba faiz hamlesi! Nisan 2020’den sonra ilk

Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi desteklemek için gösterge konumdaki 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını Niman 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:19:00 -
Çin'den bomba faiz hamlesi! Nisan 2020’den sonra ilk

Çin, yavaşlayan ekonomisindeki büyümeyi teşvik etmek için gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) 20 ay sonra ilk kez düşürdü, ancak yine de ülkenin borç sıkıntısı içinde olan gayrimenkul sektöründe koşulları gevşemekten kaçınıyor.

Bir yıllık LPR beş baz puan indirilerek yüzde 3,85’ten yüzde 3,80’e düşürülürken, beş yıllık LPR yüzde 4.65’te bırakıldı.

Nisan 2020’den sonra ilk

Kredi faiz oranlarında Nisan 2020’den bu yana ilk kez indirim gerçekleşti.

Geçen hafta Reuters anketine katılan 40 işlemcinin 29’u LPR’de indirim görüleceğini öngörmüştü.

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