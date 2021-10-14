  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Çin'den bir ilk! Uzaya gönderdiler
Teknoloji

Çin'den bir ilk! Uzaya gönderdiler

Çin tarafından geliştirilen ilk Güneş gözlem uydusu uzaya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 23:28:00 -
Çin'den bir ilk! Uzaya gönderdiler

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" (CHASE) adıyla anılan uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.

Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
Eğitim

AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları başladı. YKS 2. ek yerleştirme başvuruları ne zaman? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları 14-1..
Görüntüleri izleyince ne olduğunu anlayacaksınız! Altın Portakal’ı sadece film festivali sananlar izlesin
Siyaset

Görüntüleri izleyince ne olduğunu anlayacaksınız! Altın Portakal’ı sadece film festivali sananlar izlesin

Tamer Karadağlı ile HDP sevici Nihal Yalçın arasında 58. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan gerilim tazeliğini korurken, festivalin J..
Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var
Sağlık

Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Ekim koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay