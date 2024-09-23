Çin’den acil çağrı: ‘İsrail’i terk edin!’
Çin, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine İsrail'deki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. Çin'in İsrail Büyükelçiliği, İsrail-Lübnan sınırındaki durumun son derece gergin olduğunu ve sık sık askeri çatışmalar yaşandığını belirtti.
Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırında askeri çatışmaların arttığı ve bu yüzden ülkedeki güvenlik durumunun "vahim, karmaşık ve tahmin edilemez" olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'deki Çin vatandaşlarına en kısa sürede ülkelerine dönmeleri veya daha güvenli bölgelere yerleşmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Çin, İsrail'in geçen ay Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, AA muhabirinin Büyükelçiliğin çağrısına dair sorusuna verdiği yanıtta, "Çin vatandaşlarının can güvenliğinin korunması, sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
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