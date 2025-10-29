Çin'den ABD'yi çıldırtacak 'yapay güneş' atağı

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Metal Araştırma Enstitüsü, “yapay güneş” projesi için kritik öneme sahip ikinci nesil yüksek sıcaklık süperiletken bantlarda devrim niteliğinde bir gelişmeyi duyurdu.

Profesör Rong Lijian liderliğindeki ekip, bu bantların temelini oluşturan C276 alaşımı tabanlı metalik alt tabakaları tamamen yerli teknolojiyle ve endüstriyel ölçekte üretmeyi başardı. Bu gelişme, Çin’in uzun süredir ithalatla karşılamak zorunda kaldığı bir darboğazı ortadan kaldırıyor.

SAFLIK SEVİYESİNDE DÜNYA LİDERİ

Yeni geliştirilen ultra saf C276 alaşımı, karbon, manganez, fosfor, oksijen ve azot gibi safsızlıkları ultra düşük seviyelerde içeriyor. Üstelik bu bant, sadece 0,046 milimetre kalınlığında, 2.000 metre uzunluğunda, ayna gibi pürüzsüz (20 nanometreden az yüzey pürüzlülüğü) ve inanılmaz derecede dayanıklı:

Sıvı nitrojende 1.900 MPa’ya kadar çekme dayanımı,

900°C’ye beş dakika maruz kalmasına rağmen 1.200 MPa’nın üstünde stabilite.

Bu özellikler, Çin’in yalnızca süperiletkenlikte değil, metalurjik hassasiyet ve malzeme bilimi alanlarında da küresel liderliğe göz diktiğini gösteriyor.

YAPAY GÜNEŞİN KALBİNDEKİ TEKNOLOJİ: HTS BANTLAR

Kontrollü nükleer füzyon reaktörleri olan “yapay güneşler”, 100 milyon santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarda plazmayı hapsetmek için süper güçlü manyetik alanlara ihtiyaç duyuyor.

Bu alanlar, “yüksek sıcaklık süperiletken (HTS)” adı verilen özel mıknatıslarla oluşturuluyor. HTS mıknatıslarının çekirdeğinde ise bu metalik alt tabakalar yer alıyor. Dolayısıyla bu gelişme, yalnızca Çin’in füzyon reaktörü inşasında değil, dünya çapında bu teknolojinin ticarileştirilmesinde stratejik avantaj sağlayacak.

2027'DE İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 25 Ekim'de X platformunda yaptığı açıklamada, Hefei kentinde inşası süren “Yanan Plazma Deneysel Süperiletken Tokamak”ın 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Bu reaktör, tarihte ilk kez nükleer füzyon yoluyla elektrik üretmeyi başaran cihaz olabilir. Çin’in “Helical Fusion” gibi projeleriyle birlikte yürütülen bu girişim, trilyonlarca dolarlık enerji pazarının geleceğini yeniden şekillendirebilir.

ABD’YE STRATEJİK GÖZDAĞI MI?

Çin’in bu atılımı, ABD’nin halen ITER gibi çok uluslu projelere bağlı kalmasıyla tezat oluşturuyor. Çin, hem teknolojik hem de tedarik zinciri açısından tam bağımsız füzyon ekosistemi inşa etme yolunda büyük adımlar atarken, Washington’da bu gelişmenin stratejik ve askeri yansımaları tartışılıyor.

Yüksek saflıkta süperiletken bantların endüstriyel üretimi, yalnızca enerji değil; hipersonik silahlar, uydu tahrik sistemleri ve kuantum bilgisayarlar gibi alanlar için de kritik bir altyapı sunuyor.

YERLİLEŞME HAMLESİ DERİNLEŞİYOR

Araştırma ekibi, East Super Superconducting Technology Co. ile 20 tonluk malzeme tedariki için anlaşma imzaladığını ve üretim kapasitesini hızla artıracağını duyurdu. Bu ortaklık, Çin’in füzyon teknolojisinde sadece laboratuvar değil, sanayi ölçeğinde de liderliğe oynadığını gösteriyor.

Çin’in bu yerli üretim hamlesi, Batı’nın tedarik zinciri bağımlılığı ve stratejik malzeme eksikliği gibi kırılganlıklarını daha da görünür kılıyor.

Kaynak: Global Times