Çin'den ABD'ye, Tayvan'a silah satmaması çağrısı

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a potansiyel silah satışına onay vermesine tepki göstererek, Washington yönetimini planlanan satışları durdurmaya çağırdı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, yaptığı basın açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının dün Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına verdiği onaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cao, ülkesinin, ABD tarafını planlanan silah satışlarından vazgeçmeye ve Tayvan ile askeri temasları durdurmaya çağırdığını belirterek, Çin'in, gelişmelere göre "gerekli tepkiyi" vereceğini vurguladı.

Sözcü Cao, böylesi bir hareketin, "Tayvan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı unsurlara yanlış mesaj vereceğini, ayrıca "Tek Çin" ilkesini ve ABD ile Çin arasındaki ortak bildirileri ciddi şekilde ihlal edeceğini söyledi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı dün satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini bildirmişti.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.