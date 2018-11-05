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Çin'den ABD'ye gözdağı! Tam 30 trilyon dolar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin vergi uygulamasına karşı uygulayacakları formülü açıkladı. Çinli lider, "Önümüzdeki 15 yıl içerisinde 30 trilyon dolarlık ithalat ve 10 trilyon dolarlık da servis almayı hedefliyoruz" dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:55
Çin'den ABD'ye gözdağı! Tam 30 trilyon dolar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ithalata uygulanan ek vergileri düşürmeye ve yabancı firmaların Çin pazarına erişimini genişletmeye devam edeceğini söyledi.

Şangay'daki uluslararası ticaret fuarının açılışında konuşan Şi, Çin'de iş yapan yabancı şirketlerin ticari menfaatlerini koruma ve fikri mülkiyet haklarının ihlallerine yönelik cezai uygulamaların güçlendirilmesi sözünü de verdi.

Şangay'da pazartesi günü açılan uluslararası ticaret fuarı (CIIE) 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Fuar kapsamında dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in kendi firmalarının yanı sıra binlerce yabancı şirketin temsilcisi katılıyor.

"Çin önümüzdeki 15 yılda 30 trilyon dolarlık ithalat yapacak"

Çinli lider, CIIE'nin amacının Çin'in dünya pazarına aktif olarak katılmaya yönelik büyük bir girişim olduğunu kaydetti.

Uluslararası fuarın düzenlenmesiyle Çin'in küresel serbest ticaret taraftarı olduğunu gösterdiğini belirten Şi ayrıca, dünyanın gelişmiş ülkelerinin açık politikalar izleyerek korumacılığa karşı çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

İsim vermeden ABD yönetimini eleştiren Çin Devlet Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomik küreselleşme olumsuzluklarla karşı karşıya. Çoğulcu ve serbest ticaret sistemi saldırı altında. İstikrarsızlık ve belirsizlik faktörleri olabildiğince fazla. Riskler ve engeller de artıyor."

"Çin, önümüzdeki 15 yıl içerisinde 30 trilyon dolarlık ithalat ve 10 trilyon dolarlık da servis almayı hedefliyor."

'5 yıl içerisinde 8 trilyon dolar değerinde ithal ürün alınacak'

Çin 2017'de 1,84 trilyon dolarlık ithalat yapmış, bunun 130 milyar dolarlık kısmı ABD'den gerçekleşmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 8 trilyon dolar değerinde ithal ürün alacağını belirtmişti.

Peki yönetimi uzun süredir Batılı ülkeler ve ABD tarafından korumacı politikalar izlemekle eleştiriliyordu.

Şangay'daki uluslararası fuara 17 ülkeden devlet ya da hükümet başkanı katılırken Batılı hiçbir liderin ya da bakanın iştirak etmemesi dikkati çekti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:55
  1. Çin
  2. ABD

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