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Ekonomi Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!
Ekonomi

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "2022 yılında ihracatımız 254.2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. 2023 yılında, 2022 yılı rakamının üzerinde bir ihracat performansına ulaşacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 10:02:00 - 2023-01-15 10:09:20
Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Ardıç, sanayi sektörünün Türk ekonomisinin yüzakı olduğunu ve büyümeye önemli katkı sunduğunu vurguladı. 2023 yılında ihracatta yeni bir rekor kırılacağını belirten Ardıç, sanayi ve teknoloji sektöründeki millileşme hamlesine tam destek verdiklerini aktardı. Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yerli ve milli üretimden geçtiğini kaydeden Ardıç, Çin çıkışlı tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi.

YERLİ ÜRETİMİ YAYMALIYIZ

Sanayi sektörünün geçen yılını ve 2023 hedeflerini değerlendiren sabah'a özel açıklamalarda bulunan Ardıç, şunları kaydetti: "Millileşme konusunda ekonomik istiklal savaşını kazanmalıyız. Savunma sanayiinde olduğu gibi hızlıca millileşme adımlarını atmalıyız. Savunma sanayiinde milli ürünlerin payı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaştı. Bunu diğer sanayi kollarına da yaymalıyız. Dışa bağımlılığı azaltmanın yolu milli üretimden geçiyor. 2023 yılında, 2022 rakamının üzerinde bir ihracat performansına ulaşacağız. Tedarik zincirinin, özellikle Çin tarafında sıkıntıların devam etmesi ülkemiz açısından bir fırsat olabilir. Bunu iyi değerlendirebilirsek hem ara mal hem de nihai mal tedarikinde önemli kazanımlar elde edebiliriz."

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