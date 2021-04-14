  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’deki Sinopharm şirketinin korona aşısı üretim tesisi görüntülendi
Dünya

Çin’deki Sinopharm şirketinin korona aşısı üretim tesisi görüntülendi

Koronavirüs aşısı üreten Çin merkezli Sinopharm şirketinin tesislerinin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:55:00 - 2021-04-14 13:56:53

Koronavirüs aşısı üreten Çin merkezli Sinopharm şirketinin tesislerinde günlük 3 milyon dozun üzerinde aşı üretirken, tesisin görüntüleri ortaya çıktı.

Sinopharm’ın yan kuruluşu Çin Ulusal Biyotek Grubu’na (CNBG) bağlı Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü Limited Şirketi’nin Başkanı Wang Hui’nin yaptığı açıklamaya göre Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşıları, 50’den fazla ülkeye ihraç edilirken 100’den fazla ülkedeki insanlara da bu aşılar uygulandı. Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü Limited Şirketi Başkanı Wang Hui, "24 saat çalışan iki imalathanemiz var ve günlük aşı üretimi 3 milyon dozun üzerinde. Gelecekteki üretim de mevcut üretim kapasitesine bağlı olarak artacak. Aşılarımızı halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Peru, Sırbistan ve Macaristan da dahil olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç ettik. Hatta 100’den fazla ülkedeki insanlar bizim aşımızla aşılandı" şeklinde konuştu.

Günlük kapasite 1 milyon doz

Sinopharm Grup Başkanı Yu Qingming, Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, günlük aşı üretim kapasitesinin 2021 yılında 1 milyar dozun üzerine çıkmasının beklendiğini belirtmişti. CNBG, 10 Nisan’da Sinopharm’in geliştirdiği yeni Covid-19 aşısının klinik denemeler için Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından onaylandığı duyurmuştu. CNBG’nin Ar-Ge merkezi Ulusal Aşı ve Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni Covid-19 rekombinant aşısı, şirketin geliştirdiği üçüncü aşı olma özelliği taşıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, cumartesi günü itibarıyla ülke genelinde 164.47 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi
Siyaset

Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ihtiyaç sahiplerine tedarik edilen patates ve soğan dağıtımında görev alan bir isme tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay