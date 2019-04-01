Çin’deki orman yangınında 24 itfaiyeci öldü
Çin’in Siçuan bölgesinde Cumartesi günü çıkan orman yangına müdahale için bölgede çalışma yapan itfaiye çalışanlarından 24’ünün hayatını kaybettiği duyuruldu.01 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
Çin yerel medyası, Siçuan bölgesinde, deniz mesafesinden 3800 km yükseklikte bulunan bir ormanlık bölgede Cumartesi başlayan yangının hala kontrol altına alınamadığını; bölgeye sevk edilen itfaiye görevlilerinden 24’ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yangına müdahale için 689 itfaiye personelinin bölgeye sevk edildiği; 30 itfaiye görevlisinin çalışma yaptığı alanda rüzgârın tersine dönmesi sonrası görevlilerin bölgede mahsur kaldığı belirtildi. Yerel medya, 2 itfaiye görevlisine ulaşıldığını; 24 itfaiye görevlisinin ise hayatını kaybettiğinin belirlendiğini duyurdu.
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