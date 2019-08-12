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Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor

Çin'in doğusunda cumartesi gününden bu yana etkili tayfunda 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi kayboldu

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:27
Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor

PEKİN (AA) - Çin'in doğusunda etkili Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ile Şantung eyaletinde etkili tayfun nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişiden ise haber alınamıyor.

Cumartesi günü Cıciang eyaletini vuran tayfun 39 kişinin, komşu Anhui eyaletinde de bir kişinin ölümüne yol açtı.

Tayfun, Cıciang eyaletinde 1,26 milyon kişinin tahliye edilmesine ve 24,22 milyar yuan (yaklaşık 18,8 milyar Türk lirası) zarara neden oldu. Eyalette 9 kişi de kayboldu.

Pazar günü kuzeye doğru yönelen tayfun, Şantung eyaletini vurmaya başladı. Şantung'daki tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayboldu. En az 610 evin yıkıldığı eyalette, 180 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Lekima tayfunu, Şantung eyaletinde de 1,48 milyar yuan maddi zarara yol açtı.

Eyalette, şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürürken, evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede bu yıl yaşanan 9'uncu tayfun Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu. Lekima tayfununun, ülkenin kuzey ve batı yönlerinden iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:27
  1. Cıciang
  2. Çin
  3. Lekima Tayfunu

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