Çin'de teknoloji devlerine "müstehcenlik" cezası
Dev teknoloji şirketlerine çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle para cezası verildi.
Çin İnternet İdaresi (CAC), söz konusu platformlardan bu tarz içerikleri kullanan hesapları engellemeleri ve zararlı içerikleri kaldırmalarını istedi.
Açıklamada, bazıları Alibaba ve Tencent gibi dev teknoloji şirketlerine ait olan Didi, Taobao, Sina Weibo, Xiaohongshu, Kuaishou ve QQ platformlarına kesilen cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.