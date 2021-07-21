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Dünya Çin'de teknoloji devlerine "müstehcenlik" cezası
Dünya

Çin'de teknoloji devlerine "müstehcenlik" cezası

Dev teknoloji şirketlerine çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:50:00 -
Çin'de teknoloji devlerine "müstehcenlik" cezası

Çin İnternet İdaresi (CAC), söz konusu platformlardan bu tarz içerikleri kullanan hesapları engellemeleri ve zararlı içerikleri kaldırmalarını istedi.

Açıklamada, bazıları Alibaba ve Tencent gibi dev teknoloji şirketlerine ait olan Didi, Taobao, Sina Weibo, Xiaohongshu, Kuaishou ve QQ platformlarına kesilen cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi. 

 

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