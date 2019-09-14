0553 313 94 23

Çin'de tansiyon düşmüyor!

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlısı ve karşıtı protestocular arasında arbede yaşandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:59
Çin'de tansiyon düşmüyor!

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15. haftasına girdiği Hong Kong'da, hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar arasında kavga çıktı.

Bölgenin Kowloon Bay semtinde bulunan Amoy Plaza yakınlarında, hükümet yanlısı gruplar gösteri düzenledi. Çin bayrağı taşıyarak, milli marşını söyleyen hükümet yanlısı göstericiler, bölgede hükümet karşıtı gösterilerin sembolü hale gelen Lennon Duvarları'ndaki çıkartmaları söktü. 

Hükümet karşıtı göstericiler de aynı bölgede toplanarak, karşıt sloganlar attı. Kısa süre sonra olaylar, sözlü ve yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Olaylarda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. 

Protestocu grupların kavgası üzerine en az 20 minibüs polis, olay yerine intikal ederek göstericilere müdahale etti.

Diğer yandan kentin başka bir bölgesi Tin Shui Wai'da, bir grup göstericinin izinsiz yürüyüş düzenlediği gerekçesiyle güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti.

GÖZALTI SAYISI BİN 300'Ü AŞTI

Lennon Duvarları, haziran ayından bu yana tasarı iadesine karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgede çok sayıda metro, otobüs durakları, üst geçitlerde bulunuyor. Göstericiler, duvarlara hükümet karşıtı sloganlar içeren çıkartmalar yapıştırarak tasarıya tepki gösteriyor. 

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda, 1183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı 1300'ü aşmıştı. 

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." demişti.

Bölgede 15. haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılması talep ediliyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:59
  1. çin
  2. ingiltere
  3. hong kong
  4. tayvan
  5. kavga
  6. parlamento
  7. muhalif
  8. kira sözleşmesi
  9. tek ülke
  10. iki sistem
  11. lam
  12. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da geyikten sürücü adayına unutamayacağı sürüş dersi
    1. Polonya’da geyikten sürücü adayına..
    2. Erciş’te ‘Teröre Lanet’ mitingi
    3. Blaundus Antik Kentinde arkeolojik..
    4. Eskişehir'de kan donduran olayda..
    5. Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
    6. Canikli, Halk Ekmek zammını..
    7. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    8. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    9. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    10. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    11. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    12. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    13. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    14. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    15. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    16. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    17. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    18. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    19. Bu da çobanların bayramı
    20. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    21. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    22. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    23. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    24. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    25. Bahçeli'den HDP'li vekile sert tepki!
    26. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    27. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    28. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    29. "İlk yardım hayat kurtarır, Emine..
    30. MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...