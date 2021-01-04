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Gündem Çin'de 'süper bulaştırıcılar' ortaya çıktı! İnsanlar evlerine kilitlenmeye başlandı
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Çin'de 'süper bulaştırıcılar' ortaya çıktı! İnsanlar evlerine kilitlenmeye başlandı

Koronavirüsün kaynağı Çin'de dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Ülkede süper bulaştırıcılar ortaya çıktı. İnsanlar evlerine kilitlenmeye başlandı. Sadece bir bölgede 105 binden fazla insan dış dünyaya kapatıldı. Gelişmeler akıllara 'Çin'de salgın başa mı döndü, yeniden mi başladı' sorularını getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:04:00 - 2021-01-04 23:06:53
Çin'de 'süper bulaştırıcılar' ortaya çıktı! İnsanlar evlerine kilitlenmeye başlandı

Ülkenin Shenyang eyaletinde teyit edilmiş 3 yeni korona virüs vakası bildirildi. Bununla birlikte 23 Aralık'tan bu yana, bölgedeki toplam enfekte sayısı 25'e çıktı.

Shenyang Sağlık Komisyonu'na göre, mevcut salgının ilk hastası Güney Kore'den gelen bir gezginle bağlantılıydı.

Güney Koreli gezgine, karantinadan çıktıktan 10 gün sonra 23 Aralık'ta virüs teşhisi kondu. 'Süper bulaştırıcı' hastaneye gitti ve bulaş başladı.

Süper bulaştırıcı 4 kez hastaneye gitti

Turistin teşhis edilmeden iki gün önce, tedavi görmek için dört kez Pukang Hastanesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Shenyang'ın Huanggu bölgesi sağlık bürosu, salgının yayılmasına yol açan etkili salgın kontrol önlemleri almadığı için Pukang hastanesi ve Huanggu Xiushui ayakta tedavi departmanına idari cezalar verdi.

Cumartesi günü Güney Koreli turistin yakın temaslarından 21'inin enfekte olduğunu, bu kişilerden 12'sinin Pukang Hastanesi ile bağlantılı olduğunu ve diğerlerinin turistin akrabalarını ve komşularını içerdiğini açıkladı.

Alarm durumuna geçildi

Koronavirüste bir başka "Süper bulaştırıcı" vakası da bir liman şehri olan Dalian'da ortaya çıktı.

Dalian Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhao Lian, Jin soyadlı, teşhis konulmuş hastalardan birinin bir aile buluşması sırasında 11 kişiye virüs bulaştırdığını ve daha sonra virüsün komşulara ve diğer yakın temaslara yayıldığını, toplamda 33 kişinin enfekte olmasına neden olduğunu söyledi.

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