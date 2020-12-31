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Aktüel Çin'de su şirketi Nongfu Shanquan'in sahibi Cong Şanşan, Asya’nın en zengini oldu
Aktüel

Çin'de su şirketi Nongfu Shanquan'in sahibi Cong Şanşan, Asya’nın en zengini oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:56:25 -
Çin'de su şirketi Nongfu Shanquan'in sahibi Cong Şanşan, Asya’nın en zengini oldu

ANKARA (AA) - Çin'de ambalajlı su üreticisi Nongfu Shanquan'in sahibi Cong Şanşan 77,8 milyar dolarlık servetiyle Asya’nın en zengini oldu.

Bloomberg’in haberine göre Cong'un serveti bu yıl 70,9 milyar dolardan 77,8 milyar dolara yükseldi.

Cong, söz konusu servetiyle "Asya’nın en zengini" unvanını 76,9 milyar dolar serveti bulunan Hint Mukesh Ambani’den devraldı.

Asya’nın en zengini olmasının yanı sıra dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Cong, su şirketinin yanı sıra Pekin merkezli bir ilaç şirketinin de hissedarı.


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